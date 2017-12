Der Rohstoffhändler Glencore (ISIN: JE00B4T3BW64) untermauerte am Dienstag im Rahmen eines Updates für Investoren die aktuelle Dividendenpolitik. So soll im Jahr 2018 ein Betrag in Höhe von insgesamt 1 Mrd. US-Dollar als Basis ausgeschüttet werden. Zusätzlich sind mindestens 25 Prozent des freien Cashflows aus dem Industriegeschäft geplant. Der Konzern beschloss in diesem Jahr die Zahlung einer Dividende von insgesamt 0,07 ...

