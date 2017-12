Die Steinhoff International Holdings Aktie (ISIN: NL0011375019) zeigt sich aktuell von den dramatischen Entwicklungen der letzten Woche im Konzern unbeeindruckt.

In der vergangenen Woche ist der Aktienkurs innerhalb weniger Tage um fast 90% eingebrochen, konnte sich aber am Montag und heute bereits wieder erholen. So legt die Aktie alleine heute um über 30% zu und notiert aktuell (12.12.2017 / 10:04 Uhr) bei 0,786 EUR

Trotz des sich erholenden Aktienkurses ist die Lage in Europas zweitgrößtem Möbelkonzern hinter IKEA, der unter anderem auch Mutterkonzern der Poco-Einrichtungsmärkte ist, nicht gerade ruhig. Nach den dramatischen Ereignissen in der letzten Woche (wir berichteten) liegt das Hauptaugenmerk darauf, die Liquidität im Steinhoff-Konzern zu sichern und somit die Geschäfte am Laufen zu halten.

Um diese Liquidität zu sichern, verhandelt der Möbelkonzern aktuell mit Banken über ein Stillhalteabkommen. Des Weiteren wurde aus gegebenem Anlass, dass jährliche Treffen mit Bankern verschiedener Institute aus Anlass der geplanten Veröffentlichung der Jahreszahlen, erstmal auf den 19. Dezember verschoben. Bei diesem alljährlichen treffen, erhalten die Banker weiterführende Informationen zu den Jahresabschlüssen und zum Budget der Steinhoff Europe Gruppe. Hier wird es am 19. Dezember ...

