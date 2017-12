Liebe Trader,

Am Montag wurde der lange ersehnte Bitcoin-Future erstmals an der Chicagoer Börse gehandelt und erfreute sich einer außerordentlichen Beliebtheit - scheinbar grenzenlose Spekulationsbereitschaft führte zeitgleich zu einem 20 % Kurssprung. Spätestens seit diesem Tag kommen Anleger - nicht zuletzt wegen des Nachrichtenhypes - nicht mehr um diese Anlageklasse herum.

Seit Anfang dieses Jahres und nach Ausbruch über eine bis dahin eingrenzende Trendlinie um 8.000 US-Dollar kennt die Digitalwährung jedoch kein Halten mehr. In den letzten Wochen hat sich die Dynamik damit noch einmal deutlich verschärft und einen Anstieg an 19.697 US-Dollar erlaubt zu vollziehen. Noch immer kursieren Kursziele von 40.000 US-Dollar im Netz. Trotzdem bleibt eine Investition nicht ganz risikolos, die Volatilität ist extrem hoch und könnte bei steigenden Kursnotierungen des Bitcoin noch weiter zunehmen.

Long-Chance:

Neues Kurspotenzial bis an 25.000 US-Dollar scheint gar nicht so abwegig. Einen kleinen Zwischenstopp sollten Marktteilnehmer jedoch um 21.500 US-Dollar einplanen, bevor es weiter zum genannten Zielbereich weiter rauf geht. Ein Stop darf nicht fehlen und ist gleichermaßen für bereits bestehende sowie frische Long-Positionen knapp unterhalb der Marke von 15.200 US-Dollar anzusetzen. Hierdurch kann zumindest die alltägliche Volatilität abgefedert werden. Vorsicht sollten Investoren bei einem Kursrutsch unter das Niveau von 13.500 US-Dollar walten lassen, dann könnte nämlich rasch einen Rückzug auf rund 10.000 US-Dollar beim Bitcoin bevorstehen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 17.000,00 US-Dollar

Kursziel: 21.500 / 25.000 US-Dollar

Stopp: < 15.200 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1.800 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Bitcoin in USD, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspärchens zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 17.000,00 US-Dollar; 10:35 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diesen Wert können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.