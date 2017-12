Deutschlands einziger börsennotierter Kommunalversorger MVV lässt sich vom Brexit nicht schrecken. Der Konzern baut ein Heizkraftwerk im schottischen Dundee. Ärger macht nur der Streit mit Nachbar EnBW.

Der Chef der MVV Energie Georg Müller lässt sich vom Brexit nicht beirren. Deutschlands einziger börsennotierter Kommunalversorger betreibt schon zwei Kraftwerke in Großbritannien - und hat Ende November ein neues Projekt in Angriff genommen. MVV Energie hat im schottischen Dundee eine bestehende thermische Abfallverwertungsanlage übernommen und baut direkt daneben ein neues Heizkraftwerk.

"Natürlich haben wir uns intensiv mit den möglichen Folgen eines Brexit beschäftigt - und wir bedauern ausdrücklich die Entscheidung", sagte Müller: "Unsere Partnerschaften auf der Insel beruhen aber auf langfristigen Verträgen und einer auf Dauer und Vertrauen ausgelegten Zusammenarbeit."

MVV Energie investiert in Dundee 135 Millionen Euro. Das neue Kraftwerk soll 2020 in Betrieb gehen und dann pro Jahr 110000 Tonnen Abfall verbrennen. Den Strom speist das Unternehmen ins Netz. Den Dampf, der parallel produziert wird, liefert es an eine benachbarte Reifenfabrik von Michelin.

Für MVV-Chef Müller gehören solche Heizkraftwerke auch zur Energiewende, weil sie effizient mit Kraft-Wärme-Kopplung arbeiten. In Dundee werde ein hoher Wirkungsgrad von 55 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...