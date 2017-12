FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekonzern Lanxess soll Medienberichten zufolge ein Auge auf das 10 Milliarden Dollar schwere Spezialchemie-Geschäft der niederländischen Akzo Nobel geworfen haben. Lanxess soll sich mit der Private-Equity-Firma Apollo Global Management zusammengetan haben, um für den Vermögenswert zu bieten, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Das würde dann bedeuten, dass Lanxess gegen Bieter wie CVC Capital Partners und KKR & Co sowie Advent International und Bain Capital konkurriere. Akzo Nobel hatte im April mitgeteilt, das Spezialchemie-Geschäft abspalten und Geld an die Aktionäre ausschütten zu wollen. Es seien noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen worden und Akzos Verkaufsprozess für die Sparte befinde sich noch in einem Frühstadium, so Bloomberg weiter.

Das Spezialchemiegeschäft ist einer der profitabelsten Bereiche von Akzo und erwirtschaftet rund 40 Prozent des bereinigten operativen Ergebnisses des Unternehmens. Die Sparte hat ein starkes Standbein im Bereich Chlorgas, das sie per Pipeline an die Kunden verschickt, um ein Verbot des Transports der Chemikalie auf der Schiene zu umgehen. Ein Sprecher von Lanxess sagte, man kommentiere keine Marktgerüchte. Der Aktienkurs von Lanxess gewinnt im Vormittagshandel 1,8 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2017 05:03 ET (10:03 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.