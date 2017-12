Die US-Bank Citigroup hat die Aktie von Rocket Internet von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 23 Euro gesenkt. Nachdem das Beteiligungsunternehmen zuerst Delivery Hero und dann Hellofresh an die Börse gebracht habe, sei eine Überarbeitung seiner Bewertung fällig gewesen, schrieb Analyst Dan Homan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend habe er nur noch einen fairen Wert von 23 Euro je Rocket-Aktie errechnet. Daher reiche das Kurspotenzial nicht mehr aus, um eine Kaufempfehlung aufrecht zu erhalten./tih/ck Datum der Analyse: 12.12.2017

ISIN: DE000A12UKK6