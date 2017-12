Auf Überraschungen wie diese hoffen Anleger, wenn sie in Explorationsunternehmen investieren: VR Resources Ltd. (TSXV: VRR; FRA: 5VR) meldet heute eine spektakuläre neue Entdeckung entlang eines 6 Kilometer langen Trends auf der erst jüngst erworbenen Junction Liegenschaft in Nevada nördlich des Hauptprojekts Bonita. An 29 verschiedenen Stellen wurden auf einer Strecke von 6 Kilometern insgesamt 99 Oberflächenproben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...