Wien, Österreich - Der Vorstand der Semperit AG Holding hat heute unmittelbar nach Genehmigung des Aufsichtsrats einen Vertrag über eine Hybridkapital-Linie in Höhe von bis zu 150 Mio. EUR mit der B & C Holding GmbH, einer 100% Tochtergesellschaft des Kernaktionärs B & C Industrieholding GmbH, unterzeichnet. Der vereinbarte Zinssatz beträgt 5,25%, die Bereitstellungsgebühr 1,75%.

Bei der Hybridkapital-Linie handelt es sich um eine nachrangige Verbindlichkeit mit unbegrenzter Laufzeit, die von Semperit bis 31.12.2018 bei Bedarf in mehreren Tranchen gezogen werden kann. Ein Rückzahlungs- oder Wandlungsrecht des Gläubigers ist nicht vorgesehen. Die Hybridkapital-Linie wird nach IFRS als Eigenkapital qualifiziert und dient damit der Stärkung der Bilanzstruktur des Unternehmens.

