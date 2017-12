Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Kronberg im Taunus (pta019/12.12.2017/11:30) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Value Management & Research AG ( VMR), Herr Günther Paul Löw, hat uns mitgeteilt, dass er sein Aufsichtsratsmandat bei der VMR AG per Ende des Jahres aus persönlichen Gründen niederlegen möchte, da er sich neuen Aufgaben außerhalb der VMR Gruppe widmen möchte. Herr Löw hat die VMR AG mehr als 6 Jahre im Aufsichtsrat bei der erfolgreichen Umstrukturierung der Gesellschaft eng begleitet und mit seinen umfangreichen Erfahrungen im Bereich börsennotierter Aktiengesellschaften wertvolle Impulse gegeben. Herr Löw wird der VMR AG auch in Zukunft freundschaftlich verbunden sein. Die VMR AG dankt Herr Löw ausdrücklich für seine Tätigkeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft. VMR beabsichtigt Herrn Peer Reichelt, Hamburg, in den Aufsichtsrat der VMR AG zu bestellen. Herr Peer Reichelt ist derzeit Aufsichtsrat der operativen VMR Tochtergesellschaft 4 Free AG, Hamburg. Darüber hinaus verfügt er über langjährige Führungserfahrung im Asset Management und bei online gestützten Investment Geschäftsmodellen. Herr Peer Reichelt ist daher bestens geeignet, die strategische Weiterentwicklung der VMR Gruppe weiter voranzubringen.



