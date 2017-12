Unterföhring (ots) -



"The Academy Award goes to... 'La La Land'": Doch kaum stand die Filmcrew um Ryan Gosling auf der OSCAR®-Bühne, musste sie den Goldjungen schon wieder abgeben. Die Umschläge wurden verwechselt. "Moonlight" ist der Siegerfilm. Warum verändert die peinliche Panne die größte Filmpreisverleihung der Welt für immer? In "red. 2017 - Der große Jahresrückblick der Stars" am Donnerstag, 14. Dezember 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben lassen die Moderatorinnen Annemarie Carpendale und Viviane Geppert diese und viele weitere glamouröse sowie bewegende Promigeschichten Revue passieren. Außerdem besuchen sie große und kleine Helden des Jahres, und erzählen, wie es mit ihren Geschichten weiterging, die 2017 die Schlagzeilen beherrscht haben. Wie zum Beispiel die von Lukas Podolski: Nach seinem emotionalen Abschiedsspiel für die deutsche Nationalmannschaft beginnt "Prinz Poldi" ein neues Leben in Japan - und wird dort gefeiert wie ein Superstar. "Mein Promi-Highlight in diesem Jahr ist noch ziemlich frisch: Die Verlobung von Prinz Harry und Meghan Markle", verrät Annemarie Carpendale. "Zwei Menschen aus zwei ganz verschiedenen Welten, die irgendwie zusammengefunden haben. Love this lovestory!"



Verabschieden mussten sich Fans 2017 von Rocklegende Tom Petty - und wie: In seiner Heimat Florida gedachten dem verstorbenen Sänger Zehntausende in einem Footballstadion und sangen gemeinsam "I Won't Back Down": Gänsehautfeeling und mit Sicherheit einer der emotionalsten Momente des Jahres. Außerdem im Jahresrückblick der Stars: Wie Kim Kardashians berühmte "Kiste" einen herben Imageschaden nahm und das Nieren-Drama um Disney-Star Selena Gomez.



"red. 2017 - Der große Jahresrückblick der Stars" mit Annemarie Carpendale und Viviane Geppert am Donnerstag, 14. Dezember 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben



