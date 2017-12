Bombardier Inc. / ZUR ERINNERUNG/Pressemitteilung: Bombardier hält Investorentag ab . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Dec 11, 2017) - Bombardier (TSX: BBD.A (http://marketwire.com/news_room/stock?ticker=TSX:BBD-A))(TSX: BBD.B (http://marketwire.com/news_room/stock?ticker=TSX:BBD-B))(OTCQX: BDRBF (http://marketwire.com/news_room/stock?ticker=BDRBF)) wird seinen jährlichen Investoren- und Analysten-Tag am Donnerstag, den 14. Dezember 2017, von 15:00 Uhr nachmittags bis 18:00 Uhr abends (ET) in New York City abhalten. Da Bombardier sich auf die Halbzeitmarke seines Turnaround-Plans zubewegt, wird diese Veranstaltung eine Gelegenheit bieten, die bislang erzielten Fortschritte zu beurteilen sowie Leitlinien für 2018 und die langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens zu diskutieren. Gastgeber der Veranstaltung werden Alain Bellemare, President und Chief Executive Officer, sowie John Di Bert, Senior Vice President und Chief Financial Officer, sein. Es werden Präsentationen von den folgenden Personen gegeben: Laurent Troger, President, Transportation; David Coleal, President, Business Aircraft; Fred Cromer, President, Commercial Aircraft; Michael Ryan, President, Aerostructures and Engineering Services; und Jim Vounassis, Chief Transformation and Procurement Officer. Diesen Präsentationen folgt jeweils eine F&A-Sitzung. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme am Investorentag nur auf Einladung möglich ist. Diese Veranstaltung ist reserviert für Finanzanalysten und institutionelle Anleger. Für Angehörige der Presse, Aktionäre und andere Stakeholder werden unter folgender Webadresse ein Live-Webcast und maßgebliche Grafiken zur Finanzlage zur Verfügung stehen: www.ir.bombardier.com (http://www.ir.bombardier.com/) Unter derselben Adresse wird ab dem nachfolgenden Tag außerdem eine Aufzeichnung des Webcasts erhältlich sein. Über Bombardier Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen. Bereits bei seinen heutigen Aktivitäten plant Bombardier mit Weitblick voraus und entwickelt die Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht. Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada und unsere Aktien werden an der Toronto Stock Exchange (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2016 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 16,3 Milliarden USD erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com (http://bombardier.com/) zur Verfügung, oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier (https://twitter.com/Bombardier). Kontakt:

Simon Letendre

Senior Advisor, Media Relations and Public Affairs

Bombardier Inc.

Tel.: +514 861 9481



Patrick Ghoche

Vice President, Investor Relations

Bombardier Inc.

Tel.: +514 861 5727



