Manchmal ist niemand zu Hause wenn ein Paket kommt. Dann ist die Freude groß, wenn nette Nachbarn es entgegennehmen. Kurz vor Weihnachten ist es daher Zeit, "danke" zu sagen und diesen hilfsbereiten Mitmenschen ein kleines vorweihnachtliches Geschenk zu machen.



Ab dem 12. Dezember um 10 Uhr haben Amazon.de Kunden unter www.amazon.de/dankeliebernachbar die Möglichkeit, ihrer Bestellung eine der kostenlosen Pralinen-Editionen von Lindt hinzufügen. Jede Box enthält 45 g feinste Schokoladen-Pralinés und ist als kleines Amazon Paket im "Danke"-Design gestaltet. Prime-Mitglieder können die süße Aufmerksamkeit auch Bestellungen bei Amazon Pantry und Prime Now (verfügbar in Berlin und München) gratis hinzufügen. Insgesamt sind 13.300 Stück verfügbar.



Die Aktion "Danke, lieber Nachbar" gilt für alle Bestellungen, die von Amazon verkauft und versandt werden. Ausgenommen sind digitale Produkte wie MP3s, E-Books, Downloads sowie Gutscheine und Bücher.



