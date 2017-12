Dreilinden / Berlin (ots) - Das Samsung Galaxy S8 ist aktueller Topseller bei eBay in der Kategorie Smartphones ohne Vertrag und der durchschnittliche Verkaufspreis des Apple iPhone 7 mit 128 GB liegt bei 578,51 Euro / LEGO Star Wars Produkte sind aktueller Topseller in der Kategorie Spielzeug / Verkaufen bei eBay - In nur drei Schritten zum perfekten Foto



Zugegeben, auch der Weihnachtsmann ist nicht unfehlbar. So liegen alle Jahre wieder auch doppelte Geschenke unter dem Tannenbaum. Bei eBay (https://www.ebay.de/) macht sich nach der Bescherung ab dem 24. Dezember alljährlich ein Anstieg an Nutzeraktivitäten bemerkbar. Die aktuellen Topseller, derzeitige Verkaufswerte und worauf es beim Verkaufen ankommt, hat eBay in der folgenden Recherche aufbereitet.



Die aktuellen Topseller, Wiederverkaufswerte und Verkaufstipps bei eBay



Topseller 2017: Welche Produkte laufen bei eBay nach Weihnachten am besten? eBay präsentiert die aktuellen Topseller inklusive durchschnittlicher Verkaufspreise.



Auszug an Topsellern 2017 (Neuware) mit durchschnittlichen Verkaufspreisen:



- Xbox One X von Microsoft durchschnittlich 206,88 Euro; Kategorie: Videospiel-Konsolen - Star Wars Produkte von LEGO durchschnittlich 51,95 Euro; Kategorie: Spielzeug - Galaxy S8 von Samsung durchschnittlich 522,98 Euro; Kategorie: Handys ohne Vertrag - iPad 9.7 von Apple durchschnittlich 357,58 Euro; Kategorie: Tablets & eBook-Reader - Heißluftfritteuse Backofen 3,6 l durchschnittlich 70,04 Euro; Kategorie: Kleingeräte, Küche - Automatic Herrenuhr von PortaS durchschnittlich 35,02 Euro; Kategorie: Armbanduhren



Wiederverkaufswerte Fashion: Die Tasche von Michael Kors oder die Winterboots von UGG sind nur einige Beispiele, die bei eBay für einen tollen Preis verkauft werden können. eBay zeigt aktuelle Verkaufswerte im Überblick.



Verkaufstipps: Worauf es beim Verkaufen von doppelten Weihnachtsgeschenken wirklich ankommt, zeigt eBay in nur wenigen Schritten auf einen Blick. Richtig umgesetzt, kann man mit diesen Tipps einiges an Geld verdienen.



Alle Topseller, Verkaufswerte und Verkaufstipps finden Sie zum Download unter http://bit.ly/2nRgLmf.



Alle Informationen finden Sie auch im eBay Pressecenter unter http://bit.ly/2C5ryfF.



