Seit den Jahreshochs aus Juni 2017 bei 80,07 Euro befindet sich die Aktie von Fresenius in einem kurz- bis mittelfristigen Abwärtstrendkanal und fiel dabei auf die 200-Wochen-Durchschnittslinie sowie das Niveau von 60,15 Euro zurück. Hierbei wurde eine dreiwellige Abwärtsbewegung vollzogen, die Ende November vorläufig ihr Ende fand und anschließend in eine regelkonforme Gegenbewegung übergegangen ist. Nun aber haben die Kursnotierungen das erste größere Widerstandsniveau erreicht und dürften an dieser Stelle kurzfristig pausieren. Für ein größeres Kaufsignal müsste zudem noch der seit den Jahreshochs bestehende Aufwärtstrend nachdrücklich durchbrochen werden, damit es zu einem Folgekaufsignal und weiteren Kursgewinnen in der ...

