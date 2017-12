FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Mischkonzern 3M sieht sich für das kommende Jahr gut gerüstet. Das Unternehmen will seinen Gewinn 2018 deutlich steigern. Mit Blick auf die Ziele für dieses Jahr zeigt sich 3M ebenfalls optimistisch.

Wie der Konzern mitteilte, ist er auf Kurs, die obere Hälfte der genannten Zielspannen bei Gewinn und Wachstum in diesem Jahr zu erreichen. Beim Ergebnis je Aktie peilt 3M 9,00 bis 9,10 US-Dollar an. Das organische Wachstum wird bei 4 bis 5 Prozent gesehen.

Im kommenden Jahr rechnet 3M mit einem Ergebnis je Aktie von 9,60 bis 10,00 Dollar, das wären 6 bis 10 Prozent mehr als der für 2017 erwartete Gewinn. Der Umsatz soll um 5 bis 7 Prozent zulegen, organisch und bereinigt um Wechselkurse wird ein Wachstum von 3 bis 5 Prozent erwartet.

Zudem will das Unternehmen seine Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöhen. 2018 sollen mit 1,9 Milliarden Dollar rund 6 Prozent des Umsatzes in diesen Bereich fließen.

December 12, 2017 06:24 ET (11:24 GMT)

