Die gestern gemeldete Forschungskooperation mit RXi Pharmaceuticals, der Verkauf der Vermarktungsrechte von Veregen in Asien, die Reduzierung der Verlust- und Anhebung der Umsatzprognose 2017: MediGene (ISIN: DE000A1X3W00) taucht mal wieder in den Unternehmensmeldungen auf. Was manchen erst wieder an die Aktie erinnert haben mag. Aber das deutlich auffälligere Signal, um sich in Erinnerung zu rufen, war der Kurs selbst, denn der verließ das unsererseits am Freitag noch hervorgehobene charttechnische Dreieck mit großem Schwung nach oben. Bullish, keine Frage, aber:

Die Dimension des Ausbruchs ist nicht mit dessen Nachhaltigkeit gleichzusetzen, denn die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...