Unterföhring (ots) - - In Kooperation mit ranFIGHTING.de überträgt Sky Select am Freitag den WM-Ausscheidungskampf in Jekaterinburg ab 17.00 Uhr live



- Tobias Drews kommentiert Povetkin vs Hammer sowie die drei Vorkämpfe



- Ausführliche Informationen zur Bestellung unter sky.de/boxen



Seit Langem war nicht mehr so viel Bewegung in der Spitze des Schwergewichtsboxens wie aktuell. An diesem Freitag treffen mit Alexander Povetkin und Christian Hammer zwei weitere Anwärter auf die Krone in einem direkten Duell aufeinander. In Kooperation mit ranFIGTHTING.de überträgt Sky den Kampf aus Jekterinburg. Auf Sky Select können Sky Kunden bei Bestellung des Select Tickets am Freitag ab 17.00 Uhr beim Kampfabend live dabei sein.



Neben den International-Titeln der WBA und der WBO geht es für beide Kämpfer vor allem um die Chance auf den WM-Titel. Im Ausscheidungskampf zwischen Alexander Povetkin aus Russland und dem in Hamburg wohnhaften Christian Hammer wird der nächste Herausforderer von WBO-Champion Joseph Parker ermittelt. Die einzige Niederlage seiner Karriere erlitt Povetkin vor vier Jahren, als er Wladimir Klitschko nach Punkten unterlag. Hammer verlor in den vergangen sieben Jahren nur einen Kampf, Anfang 2015 gegen den späteren Klitschko-Bezwinger Tyson Fury.



Für welchen der beiden es im nächsten Kampf um den WM-Titel geht, können Sky Kunden am Freitag live erleben. Neben dem Hauptkampf werden im Rahmen der Live-Übertragung auch drei Vorkämpfe zu sehen sein. Tobias Drews wird als Kommentator durch den Kampfabend führen.



Den Kampfabend in Jekaterinburg auf Sky Select bestellen



Das Select Ticket (Bestellnummer: 130) für den Kampfabend inklusive des Hauptkampfes sowie der drei Vorkämpfe kann entweder online unter sky.de/boxen oder telefonisch unter 0180 6 55 44 33 (0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz, 0,60 EUR/Anruf aus dem Mobilfunknetz) zum Preis von 15 EUR bestellt werden. Bei Bestellung des Tickets wird die HD-Übertragung auf Sky Sport 3 HD automatisch freigeschaltet.



Über Sky Deutschland:



Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30. September 2017).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland