Time is money: Schnell ein paar Fragen an Martin Utschneider, Kapitalmarktanalyst bei der Donner & Reuschel Bank in München, zu den Kapitalmärkten aus technischer Sicht. Bitcoins hält er für unkalkulierbar und für den DAX sei derzeit die Marke von 12.951 Punkten entscheidend. Hält die Linie, dann könnte es noch eine kleine Jahresendrally geben, fällt sie, womit die Schulter-Kopf-Schulter-Formation im DAX vollendet wäre, dann hieße es: Short-Selling ...

Den vollständigen Artikel lesen ...