Dialog Semiconductor plc (XETRA: DLG), Anbieter von hochintegrierter Strommanagement-, AC/DC-Stromrichter- und Low-Power-Verbindungstechnologie, meldete heute, dass der Chipsatz RapidCharge, der das SuperCharge-Protokoll ermöglicht, für die neuen Smartphone-Adapter der Geräte HUAWEI Mate 10, HUAWEI Mate 10 Pro und Porsche Design HUAWEI Mate 10 ausgewählt wurde. Im Zuge der beschleunigten Verbreitung von Smartphones mit schneller Aufladung ist Dialog in Bezug auf die Führung bei AC/DC-Stromrichtern ein bedeutender Meilenstein gelungen, während das Unternehmen weiterhin einen Marktanteil von mehr als 60 Prozent hält.

HUAWEI hat kürzlich seine beeindruckende Mate-10-Reihe mit bahnbrechenden KI-Geräten vorgestellt, die innovative Hard- und Software kombinieren. Der Chipsatz Kirin 970 sowie EMUI 8.0 bilden den weltweit ersten KI-Prozessor für Smartphones mit eigener Neural Network Processing Unit (NPU). Die gesamte Mate-10-Reihe von HUAWEI punktet mit einer neuen Leica-Dualkamera mit SUMMILUX-H-Objektiven (beide mit Blendenöffnung f/1.6) und intelligenter Fotografie, einschließlich KI-basierter Szenen- und Objekterkennung in Echtzeit sowie KI-basiertem Bokeh-Effekt.

Das HUAWEI Mate 10 bietet ein vollständig neues HUAWEI FullView Display mit beeindruckender 5,9-Zoll-Bildschirmdiagonale, nahezu randlosem 16:9 Display und HDR10 für brillante Farben. Das 6 Zoll große HUAWEI Mate 10 Pro verfügt über ein 18:9 OLED-Display mit hohem Screen-to-Body-Ratio und HDR10 für dynamisches Abspielen von Videos. Der 4000-mAh-Akku mit hoher Dichte der Mate-10-Reihe von HUAWEI verfügt über ein intelligentes Akkumanagementsystem, das das Verhalten des Nutzers versteht und zur Maximierung der Akkulaufzeit Ressourcen intelligent zuweist. Er unterstützt zudem die Niederspannungs-Technologie HUAWEI SuperCharge mit 4,5 V 5 A, die das Gerät innerhalb von 30 Minuten von einem auf 58 Prozent auflädt.(1) Zudem ist HUAWEI SuperCharge die weltweit erste Schnellladetechnologie, die das Sicherheitszertifikat für eine schnelle Aufladung vom TÜV erhalten hat, das eine sichere End-to-End-Ladung zusichert.

"Unser Chipsatz bietet Verbrauchern die Möglichkeit, lange Ladezeiten zu vermeiden und die Ladegeschwindigkeit von Smartphones auf ein bislang unerreichtes Niveau zu heben, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen", sagte Davin Lee, Senior Vice President und General Manager, Power Conversion Business Group, Dialog Semiconductor. "Es ist uns eine große Freude, dass Huawei sich bei seinen Smartphone-Adaptern für die Flaggschiffgeräte HUAWEI Mate 10 und HUAWEI Mate 10 Pro für uns entschieden hat."

Der IC der iW631-RapidCharge-Schnittstelle befindet sich auf der Sekundärseite des AC/DC-Ladegerät-Netzteils und arbeitet mit dem primärseitigen digitalen AC/DC-Netzteil-Controller iW1780H PrimAccurate zusammen. Der iW1780H nutzt ein einzigartiges digitales Primär- zu Sekundär-Kommunikationsverbindungssignal und einen integrierten Decoder, um alle Schnellladekommandos zu empfangen und skaliert dann dynamisch die Ausgangsspannungsregelung und die Ausgangsstrombegrenzung des Adapters, um die erforderliche Spannungsversorgung zu leisten. Dieser Ansatz macht diskrete Bauelemente überflüssig, senkt Kosten und vereinfacht die Gestaltung der Ladegeräte erheblich. Der iW1780H führt die Strommessung auf der Primärseite durch, sodass ein sekundärseitiger Strommesswiderstand nicht erforderlich ist und eine Lösung mit nachhaltig hohem Wirkungsgrad geboten wird.

Der Synchrongleichrichter iW671 steigert den Wirkungsgrad auf fast 90 Prozent und ermöglicht die hohe Leistungsdichte, die für kleine Adapter erforderlich ist. Der Chipsatz (iW631, iW1780H und iW671) bietet erhebliche Schutzfunktionen für das Ladesystem des Smartphones, darunter die firmeneigene fortschrittliche Hiccup-Technologie SmartDefender von Dialog, die Kurzschlüsse erkennt und eine übermäßige Wärmeentwicklung mit entsprechenden Schäden an Netzteilkabeln und Steckern verhindert und ein sichereres, schnelleres Laden ermöglicht. Zudem schützt die automatische Erkennung einer AC-Netztrennung den Smartphone-Akku vor Hochspannungsschäden, wenn das Ladegerät vom Stromnetz getrennt und dann wieder an das Stromnetz angeschlossen wird, während das Ladekabel noch angeschlossen ist.

Über Dialog Semiconductor

Dialog Semiconductor ist ein führender Anbieter von integrierten Schaltkreisen (ICs), die mobile Geräte und das Internet der Dinge mit Strom versorgen. Die Lösungen von Dialog sind integraler Bestandteil einiger der führenden mobilen Endgeräte von heute und tragen dazu bei, die Leistung und Produktivität unterwegs zu steigern. Angefangen dabei, Smartphones energieeffizienter zu machen und die Ladezeiten zu verkürzen, Hausgeräte von jedem Ort aus zu steuern bis hin zur Vernetzung tragbarer Geräte der nächsten Generation die jahrzehntelange Erfahrung und erstklassigen Innovationen von Dialog helfen den Herstellern dabei, die nächste Stufe zu erreichen.

Dialog setzt auf das Fabless-Geschäftsmodell und ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, weiterer Stakeholder sowie seines operativen Umfelds verfolgt. Dialog Semiconductor plc hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Vertriebs-, Forschungs- und Entwicklungs- und Marketingorganisation. Im Jahr 2016 erwirtschaftete Dialog Semiconductor rund 1,198 Mrd. US-Dollar Umsatz und war eines der am schnellsten wachsenden börsennotierten Halbleiter-Unternehmen in Europa. Es beschäftigt zurzeit weltweit etwa 2.050 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse (FWB: DLG) notiert (Regulierter Markt, Prime Standard, ISIN GB0059822006) und im deutschen TecDax-Index vertreten.

