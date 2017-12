Die FinLab AG hat nach Aussage der Analysten von GBC mit einer neuen Beteiligung das Engagement im wachstumsstarken Segment Kryptowährungen ausgeweitet. Auch sonst sehen die Analysten bei FinLAB beziehungsweise bei den Beteiligungen positive Entwicklungen, die sich in einem deutlich erhöhten Kursziel für die FinLab-Aktie niedergeschlagen haben.

FinLab habe laut GBC im September 2017 mit der Beteiligung an der Echtzeit-Handels-Plattform für Gold und Bitcoin, Vaultoro, den Einstieg in den Bereich der Kryptowährungen umgesetzt. Mit der neuen Beteiligung von rund 20 Prozent an der Iconiq Lab werde nun speziell der Bereich Seed-Finanzierung adressiert. Iconiq Lab engagiere sich dabei in der Finanzierung von Startups über das so genannte ICO (Initial Coin Offering) als neue Form des Crowdfundings auf Basis von Kryptowährungen, so die Analysten. Dies versetze Startups in die Lage, vorbei an den typischen Venture Capital-Gebern, schnell und flexibel Erstrundenfinanzierungen durchzuführen.

Weiteren positiven Newsflow gebe es nach Meinung der Analysten bei der derzeit erfolgreichsten FinLab-Beteiligung Deposit Solutions, bei der eine neue Investitionsrunde über rund 20 Mio. US-Dollar erfolgreich abgeschlossen worden sei. Basierend auf dem für die Finanzierung zugrunde gelegten neuen Wertansatz habe sich gemäß Angaben von FinLab der Beteiligungswert von Deposit Solutions seit dem FinLab-Einstieg 2015 mehr als verneunfacht. Die Grundlage hierfür finde sich laut GBC in der sehr dynamischen Geschäftsentwicklung.

Zudem habe der Börsenwert der derzeit größten Beteiligung, Heliad Equity Partners, seit Anfang September um nahezu 30 Prozent signifikant zugelegt. Ausgehend vom aktuellen Anteil von FinLab bedeute dies nach Aussage der Analysten einen deutlichen Zuwachs beim Wertansatz der Heliad-Beteiligung um 8,92 Mio. Euro. Werde der Heliad-NAV von 10,59 Euro je Aktie mit einbezogen, ergebe sich weiteres Bewertungspotenzial für FinLab von 7,90 Mio. Euro. Außerdem habe das Analystenteam den Wertansatz der 100-prozentigen Tochtergesellschaft Heliad Management, die das traditionelle Finanzdienstleistungsgeschäft abdecke und im Rahmen von Managementvergütungen sowie Dividendenausschüttungen zur Ertragsstabilität beitrage, neu bewertet. Demnach beziffern die Analysten die jährlichen Einnahmen auf rund 4,5 Mio. Euro (bisher: 3,0 Mio. Euro).

Unter Berücksichtigung der neuen Aspekte haben die GBC-Analysten für FinLab einen neuen fairen Wert von 30,65 Euro je Aktie (bisher: 20,30 Euro) ermittelt und das Votum "Kaufen" bestätigt.

