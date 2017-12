Liebe Trader,

Zwischen August 2015 und Februar dieses Jahres herrschte beim Währungspärchen Euro zum australischen Dollar ein klarer Abwärtstrend und drückte die Notierungen von 1,6593 AUD auf die Horizontalunterstützung von 1,3680 AUD abwärts. Nur wenig später folgten ein Trendwechsel und somit wieder steigende Kursnotierungen zunächst an das Niveau von 1,5227 AUD. Nach einer kleineren Konsolidierungsphase in diesem Bereich schoss der Euro auf ein Wechselkursverhältnis von 1,5771 AUD und somit über die wichtige Hürde um das 61,8 % Fibonacci-Retracement weiter aufwärts. Kurzzeitig scheint die Kraft der Bullen jedoch nachzulassen, sodass eine kleinere Korrektur innerhalb des bestehenden Aufwärtstrendkanals jetzt erfolgen könnte. Der wichtige Schritt über das 61,8 % Fibo wurde jedoch schon vollzogen und hat mittelfristige Signalwirkung sowie eine weitere bullische Ausgangslage zur Folge.

Long-Chance:

Kurzfristig dürften mit dem Top bei 1,5771 AUD jetzt noch weitere Abgaben folgen, sich aber nicht tiefer als das Niveau von 1,5460 AUD abwärts bewegen. Denn an dieser Stelle dämmt bereits das besagte Fibo-Retracement Kursverluste ein, sodass auf diesem Niveau eine Stabilisierung vollzogen werden könnte. Genau dieser Bereich eignet sich hervorragend für den Aufbau von frischen Long-Positionen mit einem Zielhorizont von rund 1,6000 AUD. Die Verlustbegrenzung sollte sich vorsichtshalber aber noch unterhalb von 1,5227 AUD aufhalten, da einige Ausreißer auf Stundenbassist unter das beschriebene Retracement folgen könnten. Eine direkte Trendwende sowie Kursanstieg über die aktuellen Jahreshochs kann hingegen zu einem direkten Kursschub in die Zielzone führen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Buy-Limit-Order: 1,5460 AUD

Kursziel: 1,5771 / 1,6000 AUD

Stopp: < 1,5227 AUD

Risikogröße pro CFD: 0,0233 AUD

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



EUR/AUD, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspaares zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 1,5550 AUD; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

