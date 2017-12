Die NordLB hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 52 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Wachstumsdynamik habe sich erhöht und die Erwartungen seien übertroffen worden, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach der Einführung neuer Produkte will das Medizintechnik-Unternehmen seine Wachstumsstrategie auch in den nächsten Jahren weiter vorantreiben und das organische Wachstum durch Zukäufe ergänzen./ck/zb Datum der Analyse: 12.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0045 2017-12-12/14:25

ISIN: DE0005313704