Unterföhring (ots) - - Die Erstausstrahlung am Mittwochabend um 23.30 Uhr direkt im Anschluss an die Live-Übertragung des 16. Bundesliga-Spieltags auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



- Seit Februar 2012 begleitet Sky in "Projekt Profi" die drei damaligen U16-Nationalspieler auf ihrem Weg



Die Nachwuchstalente Jonathan Tah, Sinan Kurt und Raif Husic vereinte ein großer Traum: Fußball-Profi werden. Seit Februar 2012 begleitet Sky die damaligen U16-Nationalspieler auf ihrem abenteuerlichen Weg mit dem Ziel Bundesliga.



Mit der siebten hochwertig produzierten Folge der Sky Sport Dokumentation "Projekt Profi" gewähren die Autoren Klaus Fiedler und Yannick Erkenbrecher wieder exklusive Einblicke in das Leben der jungen Fußballer. Egal ob zu Hause, im Training oder in der Mannschaftskabine am Spieltag - Sky war hautnah dabei, von Anfang an.



"Projekt Profi" wird ihm Rahmen der Reihe "Insider - die Sky Sport Dokumentation" ausgestrahlt. Die Erstausstrahlung findet an diesem Mittwoch um 23.30 Uhr, direkt im Anschluss an die Live-Übertragung des 16. Bundesliga-Spieltags auf Sky Bundesliga 1 HD statt. Neben der Erstausstrahlung am Mittwochabend sind in den kommenden Wochen zahlreiche Wiederholungen des siebten Teils sowie aller bisherigen Episoden von "Projekt Profi" geplant.



Die drei Protagonisten von "Projekt Profi"



Jetzt wird Jonathan Tah sogar schon mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Für den 21-Jährigen hat sich der Traum vom Profi erfüllt. Unter dem neuen Trainer Heiko Herrlich ist Tah auch in seiner fünften Profi-Saison als Innenverteidiger bei Bayer Leverkusen gesetzt. In der vergangenen Saison wurde der gebürtige Hamburger von seiner ersten ernstzunehmenden Verletzungspause zurückgeworfen. Drei Monate fiel Tah wegen eines Muskelfaserriss aus - und kämpfte sich wieder zurück. Sein nächstes Ziel heißt Russland: In den Junioren-Teams des DFB war Tah Kapitän, in der Nationalmannschaft muss er sich derzeit noch hinten anstellen und bis zum Sommer 2018 um einen Platz im Kader kämpfen.



Bereits mit 18 Jahren wurde Sinan Kurt vom FC Bayern München verpflichtet. Beim Rekordmeister konnte der Flügelspieler nicht auf sich aufmerksam machen, Hertha BSC Berlin sah die Chance und verpflichtete den Jugendnationalspieler für die Saison 2016/2017. Einmal stand Kurt seitdem für die Bundesligamannschaft der Berliner auf dem Platz. In der Regionalliga kommt Kurt derweil regelmäßig zum Einsatz. Zuletzt steigerte er seine Leistung bei der zweiten Mannschaft der Hertha und spielte mehrere Partien über 90 Minuten.



"Der beste Torhüter seines Jahrgangs" - so lautete 2012 die Meinung vieler Fachleute über Raif Husic. Damals genoss der heute 21-Jährige noch die Nachwuchsausbildung bei Bayern München, eine große Zukunft war geplant. Beim Rekordmeister und auch bei Werder Bremen, konnte sich Husic aber nicht durchsetzen. Mit der Hoffnung auf mehr Einsatzzeit wechselte das Torwart-Talent 2016 zum Drittligisten VfR Aalen. Doch auch auf der Ostalb läuft es für den bayrischen Schwaben schleppend. Derzeit muss er sich hinter Torhüter-Routinier Daniel Bernhardt (32 Jahre) einreihen.



