Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94 ) startet in Deutschland ein weiteres Hotelimmobilienprojekt. Der Kaufvertrag für die Übernahme eines Grundstücks in zentraler Lage in Offenbach, auf dem sich derzeit ein leerstehendes Bürogebäude befindet, wurde nun unterschrieben. EYEMAXX plant, das Gebäude zu einem 3-Sterne-Hotel mit 186 Zimmern umzubauen. Der Abschluss der Transaktion ist noch in 2017 vorgesehen. Mit den Umbaumaßnahmen soll bereits zeitnah...

