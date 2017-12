London - WisdomTree, Sponsor von Exchange-Traded Funds ("ETF") und Exchange-Traded Products ("ETP"), gab heute die Markteinführung von drei Boost ETPs bekannt, die Investoren ein inverses Engagement in britischen Gilts, deutschen Bundesanleihen und US-Treasuries bieten, so WisdomTree Europe in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...