Baltimore - Vor der Finanzkrise der Jahre 2007 und 2008 gab es in Kuwait 140 Investment-Firmen, die ihr Kapital national sammelten und international investierten, so die Experten von T. Rowe Price.Entsprechend schwer und lange habe das Land an den Folgen der Krise zu tragen gehabt. Doch mittlerweile zeige Kuwait Anzeichen von Erholung, sei Oliver Bell überzeugt, Portfoliomanager des Frontier Markets Equity Fund (ISIN LU1079763535/ WKN A1166X) von T. Rowe Price. "Unsere Recherche vor Ort deutet darauf hin, dass die Nachwirkungen der Finanzkrise endlich abklingen", sage Bell. "In den Führungsetagen vieler Unternehmen hat es Umstrukturierungen gegeben, wodurch Firmen, die bislang als Investment nicht in Frage kamen, wieder interessant werden."

