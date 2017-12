Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Anlageempfehlung für die Aktie des Gummi- und Kautschukwarenherstellers Semperit von "Reduce" auf "Hold" angehoben. Ihr Kursziel für die Semperit-Aktien bestätigten die Analysten mit 23,50 Euro.

In der aktuellen Studie der RCB zu den Anteilsscheinen von Semperit heißt es, das laufende Geschäftsjahr sei "ein Jahr zum Vergessen", geprägt von einer schlechten Leistung und massiv beeinträchtigt von Einmaleffekten, von denen auch im vierten Quartal noch welche auftreten könnten. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stünden nun die Restrukturierungsmaßnahmen.

Bis zum Ende des zweiten Quartals 2018 soll die Evaluierung der Unternehmensstrategie unter Mithilfe eines Beratungsunternehmens abgeschlossen sein, schreibt Markus Remis im Update zu Semperit. Ein Sorgenkind bleibe auch die Semperit-Tochter Sempermed, die 2017 ebenfalls nicht aus der Verlustzone kommen wird.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die RCB-Analysten 2017 noch einen Verlust von 0,09 Euro und erst in den Jahren 2018 und 2019 wieder einen Gewinn je Aktie von 0,62 bzw. 1,59 Euro. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,20 Euro für 2017, sowie 0,30 bzw. 0,70 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Dienstagnachmittag notierten die Semperit-Titel an der Wiener Börse mit plus 3,06 Prozent bei 23,75 Euro.

