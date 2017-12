Das Wertpapier des US-Kurznachrichtenbetreibers Twitter liegt übergeordnet seit Anfang 2016 am Boden von grob 13,73 US-Dollar und konnte bisher keine signifikante Aufwärtsbewegung etablieren. Obwohl es in der zweiten Jahreshälfte 2017 auf ein Verlaufshoch von 25,25 US-Dollar mit dem Papier aufwärts ging, wurde dieser Kursanstieg nur wenig später wieder abverkauft. Die restliche Zeit über verharrte der Wert in der vorherigen Handelsspanne zwischen 13,73 und grob 21,00 US-Dollar. Doch in den letzten Monaten konnte Twitter deutlich zulegen und sich bis in den Bereich von rund 22,00 US-Dollar hocharbeiten. Die aktuelle laufende und äußerst volatile Kursbewegung lässt auf eine bullische Konsolidierung schließen, die allerdings zur Oberseite gerichtet ist und daher in der Regel dynamisches Kurspotenzial bereithält. Es fehlt lediglich noch ...

