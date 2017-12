Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lanxess nach Meldungen über ein Kaufinteresse an Teilen von Akzo Nobel auf "Hold" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Der genaue Mechanismus eines möglichen Gemeinschaftsgebots mit dem Finanzinvestor Apollo sei unklar, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf dem Weg hin zu einem qualitativ besseren Spezialchemieunternehmen wäre solch ein Schritt aber positiv für Lanxess./tih/edh Datum der Analyse: 11.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0062 2017-12-12/15:40

ISIN: DE0005470405