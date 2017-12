In dieser Woche stehen viele wichtige Notenbank-Entscheidungen auf der Agenda. Allen voran treffen sich die Mitglieder der FED und der EZB um ihren zukünftigen Geldpolitikkurs festzulegen. Aber auch die Schweizer Notenbank sowie die britische werden ihre Zinsentscheide bekannt geben. Die Aktienmärkte zeigen sich im Vorfeld der Sitzung relativ zurückhaltend. Erfahren Sie mehr zum US-Markt von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Ausserdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.