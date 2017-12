von Florian Westermann, €uro am Sonntag Robert "Bob" Iger, seit über einem Jahrzehnt an der Spitze von Walt Disney, arbeitet offensichtlich weiter am Umbau des Medienriesen. Seit Tagen wird gemutmaßt, dass der US-Konzern zahlreiche Fernsehsender und das Hollywood-Studio des Konkurrenten 21st Century Fox übernimmt. Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...