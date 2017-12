Die Commerzbank hat das Kursziel für Fraport nach Passagierzahlen für November von 81 auf 96 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein fast 12-prozentiger Anstieg am Frankfurter Heimatflughafen sei eine klar positive Überraschung, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnschätzung je Aktie für 2019 an, begründete die Kurszielerhöhung aber vor allem mit Anpassungen an seinem Bewertungsansatz./tih/edh Datum der Analyse: 12.12.2017

ISIN: DE0005773303