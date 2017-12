MÜNCHEN (dpa-AFX) - Auch unabhängig von den Gesprächen in Berlin tauscht sich die bayerische Staatsregierung mit dem Siemens -Konzern über die geplanten Stellenstreichungen im Großraum Nürnberg aus. "Wir werden unabhängig von den Berliner Gesprächen in Bayern bilateral mit Siemens in Verbindung bleiben", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Franz Pschierer (CSU) der Deutschen Presse-Agentur.

Der schwäbische Politiker hatte beim Berliner Treffen von Bund und Ländern mit Siemens-Personalchefin Janina Kugel die Staatsregierung vertreten. Siemens will weltweit in den Sparten Kraftwerke und Antriebe 6900 Stellen abbauen, die Hälfte in Deutschland. Das könnte in Erlangen und Nürnberg etwa 150 bis 200 Stellen betreffen. Grund für die Streichpläne sind schlechte Geschäfte in beiden Sparten./cho/DP/das

