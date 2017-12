zu Teil 1

Die Resultate aus den Jahressimulationen (Kühlsaison) werden in diesem zweiten Teil des Beitrages ausgewertet.

Darstellung der Ergebnisse: Die Simulationsresultate werden jeweils in zwei Balkendiagrammen dargestellt - abhängig von den veränderten Parametern, welche unter den einzelnen Balken aufgeführt sind. Davon zeigt ein Diagramm die Werte zur Kühlenergie und das andere die Angaben zur elektrischen Energie. Der erste Balken im Diagramm zeigt die Resultate der Referenz; dies entspricht der Anlage im Steuerungsmodus »Komfort«. Im Diagramm mit der Kühlenergie (Bilder 5, 9 und 11) wird unterschieden, ob die Kühlenergie mit Netzstrom (grau) oder mit Solarstrom (gelb) erzeugt wurde. Außerdem ist auf der zweiten vertikalen Achse (rechts im Diagramm) der System-COP aufgetragen. Innerhalb der einzelnen Balken sind die prozentualen Werte der Kühlenergie aus Solarstrom bzw. aus Netzstrom angegeben.

In den Bildern 6, 10 und 12 wird die jährlich verbrauchte elektrische Energie dargestellt. Die Balken sind wiederum in zwei Bereiche unterteilt, wobei der obere Bereich (gelb) dem verbrauchten Solarstrom (Eigenverbrauch) und der untere Bereich (grau) dem verbrauchten Netzstrom (Netzbezug) entspricht. Oberhalb des Balkens ist die jährlich verbrauchte elektrische Energie (Etotal) angegeben. Weiter wird der Netzbezug (ENetz) als Zahl innerhalb des grauen Teil-Balkens gezeigt. Die zweite vertikale Achse in diesen Diagrammen zeigt die Reduktion des Netzbezuges »Netzbezug Abnahme« (?ENetz). Diese Reduktion entsteht im Vergleich mit der Referenzanlage (Anlage im Komfortmodus). Die Größe »Netzbezug Abnahme« hängt vom COP der Maschine sowie von den Anlagenverlusten ab (Speicherverluste, etc.). In den Gleichungen 1 bis 4 sind die formalen Zusammenhänge der Simulationsresultate beschrieben:

Leistung aus dem PV-Feld »Einschaltschwelle«: Die Bilder 5 und 6 zeigen die Resultate zur Kühlenergie und zum COP für eine 2,5-kW-Kühlmaschine mit einem mittleren elektrischen Leistungsbezug von 0,7?kW (plus Umwälzpumpen) in Abhängigkeit der Einschaltschwelle im Bereich von 0 bis 1200?W. Der Anteil an Solarenergie ist in allen »Solar-Modi« höher als bei der Referenz und erreicht bei der Einschaltschwelle um 200?W ein Maximum. Hingegen ist der COP in allen Fällen ...

