Im Vorfeld der morgigen Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed hat der Euro heute, am Dienstag im späten europäischen Handel an Terrain verloren. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1741 US-Dollar, nach 1,1781 Dollar im Frühhandel.Ein deutlicher Anstieg beim Preisauftrieb auf Herstellerebene könnte den Dollar am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...