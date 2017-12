Trotz großer Pleiten wie Air Berlin, SolarWorld oder Alno gab es so wenig Firmeninsolvenzen wie schon lang nicht mehr. Grund dafür sind die gute Konjunktur und niedrige Zinsen. Was passiert, wenn die Zinswende kommt?

Man könnte fast den Eindruck bekommen, 2017 sei ein Jahr der Insolvenzen gewesen. Mit der Pleite der Fluggesellschaft Air Berlin und dem Prozess gegen den ehemaligen Drogerieunternehmer Anton Schlecker nebst Familie war das Thema vom Untergang überschuldeter oder zahlungsunfähiger Unternehmen und Unternehmer so oft in den Schlagzeilen wie selten - auch wenn die Schlecker-Pleite statistisch nicht in dieses Jahr fällt. Mit dem Küchenhersteller Alno, dem Energieunternehmen SolarWord oder der Handelskette Butlers erwischte es 2017 weitere bei Verbrauchern und Privatanlegern recht populäre Adressen.

Diese öffentlichkeitswirksamen Großpleiten täuschen darüber hinweg, dass die Zahl der Unternehmensinsolvenzen insgesamt in diesem Jahr laut aktueller Daten des privatwirtschaftlichen Bonitätswächters Creditreform mit 20.200 Firmenpleiten so niedrig war wie seit 23 Jahren nicht mehr. Das sind 6,3 Prozent weniger als im Vorjahr und nur halb so viele Ausfälle wie im Rekordinsolvenzjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...