Der Flugzeug-Triebwerkshersteller MTU Aero Engines kann nach einem "Übergangsjahr" erst von 2019 an die Früchte seiner großen Investitionen ernten. Für das Jahr 2018 rechne MTU nur mit einem moderaten Anstieg des bereinigten Ergebnisses vor Steuern und Zinsen (Ebit), sagte Vorstandschef Reiner Winkler vor Investoren am Dienstag in München.

Bis zum Jahr 2025 seien dann angesichts höherer Margen für neue Triebwerke wachsende Gewinne zu erwarten. "In der Konsolidierungsphase erwarten wir eine Stabilisierung des Wachstums im Neugeschäft bei einer gleichzeitigen Margenverbesserung", sagte Winkler. Vom ebenfalls steigenden Zufluss freier Mittel sollen auch die Aktionäre von MTU profitieren: Ein wachsender Anteil des Gewinns solle an sie ausgeschüttet werden.

Anleger zeigten sich aber von den Aussichten enttäuscht: Die ...

