Stühlerücken bei der Deutschen Börse: Neben Vorstandschef Carsten Kengeter tritt laut Handelsblatt-Informationen auch Chefkommunikator Matthias Fritton ab. Seine Aufgaben übernimmt zunächst eine Regulierungsexpertin.

Matthias Fritton hat die Aufgabe als Chefkommunikator der Deutschen Börse in stürmischen Zeiten übernommen. Wenige Tage vor seinem offiziellen Amtsantritt am 1. März 2016 wurde bekannt, dass Deutschlands größter Börsenbetreiber über eine Fusion mit der London Stock Exchange verhandelt.

Fritton stammt wie der scheidende Vorstandschef Kengeter aus Heilbronn. Anfang der 1990er Jahre arbeitete er als Redenschreiber für Bundeskanzler Helmut Kohl und ist insbesondere in der Union gut verdrahtet. Bei der Deutschen Börse sollte er helfen, der Öffentlichkeit und vor allem der Politik den Deal mit London schmackhaft zu machen. Doch dieses Vorhaben scheiterte. Kengeter hatte über den Deal vorab zwar mit der Bundesregierung gesprochen, aber nicht mit der eigentlich zuständigen Börsenaufsicht in Wiesbaden. Am Finanzplatz Frankfurt und in der hessischen Landesregierung gab es sofort heftige Kritik an der geplanten ...

