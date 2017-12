KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer weitet mit einem Zukauf sein Außenwerbe-Geschäft in Deutschland aus. Man habe die Mehrheit an der Hamburger UAM Media Group übernommen, teilte Ströer am Dienstag in Köln mit. Man erwarte sich durch den Zukauf einen zusätzlichen Umsatz von nahezu 40 Millionen Euro jährlich. Ströer hatte seinen Umsatz im vergangenen Jahr auf konzernweit gut 1,1 Milliarden Euro erhöht.

Die UAM Media Group vermarkte bundesweit ein Netz von mehr als 10 000 digitalen Werbebildschirmen und sei insbesondere auf eine junge Zielgruppe ausgerichtet, hieß es in der Mitteilung. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Ströer hatte zuletzt eher im zweiten Standbein zugelegt, dem Digital-Geschäft. So hatte das Unternehmen das Portal T-Online übernommen./tos/das

ISIN DE0007493991

AXC0255 2017-12-12/17:33