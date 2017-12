Lineare Spannungsregler mit geringer Dropout-Spannung (LDO) sind einfach und ideal geeignet, wenn die Spannung am Ausgang kleiner als am Eingang sein soll. Besonders kritische LDO-Paramater sind Eingangs-, Ausgangs- und Dropout-Spannung, Ausgangsstrom, Baugröße, Verlustleistung und Rauschen. In einer grafischen Darstellung vom Ausgangsstrom über den Eingangsspannungsbereich stellt Texas Instruments ...

Den vollständigen Artikel lesen ...