NEW YORK (IT-Times) - Im jährlichen Re-Ranking des beliebten Index der US-amerikanische Technologiebörse Nasdaq werden börsennotierte Unternehmen ausgetauscht. Neu in den Index aufgenommen werden mit Wirkung zum 18. Dezember 2017 in den Nasdaq-100 Index ASML Holding N.V., Cadence Design Systems Inc.,...

Den vollständigen Artikel lesen ...