Der Verwaltungsrat von Sika hat beschlossen, eine neue, starke Region Amerika zu schaffen. Ziel ist es, eine effizientere Supply Chain und höhere Einkaufsvolumina in den wirtschaftlich eng verflochtenen Regionen Nordamerika und Lateinamerika zu realisieren. Die Änderung tritt per 1. März 2018 in Kraft. Die Leitung der neuen Region Amerika erfolgt durch Christoph Ganz, bislang Regionalleiter Nordamerika. José Luis Vazquez, bislang Regionalleiter Lateinamerika, scheidet per 1. März 2018 aus der Konzernleitung aus. Er verbleibt im Unternehmen und wird unter anderem die Zusammenführung und Weiterentwicklung der Region begleiten. Unter seiner langjährigen Führung hat sich die Region Lateinamerika äusserst erfolgreich entwickelt. Der Verwaltungsrat dankt José Luis Vazquez für seine grossen Verdienste als langjähriges Mitglied der Konzernleitung. Paul Schuler: "Die Anpassung ist ein weiterer Schritt, um das Unternehmen effizienter und mit einer klaren Kundenfokussierung auf Wachstum auszurichten. Ich bin überzeugt, dass wir mit der angepassten Struktur und der erfahrenen Konzernleitung unsere strategischen Ziele 2020 noch besser umsetzen können." KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com) FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 99 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 17'000 Mitarbeitenden haben 2016 einen Jahresumsatz von CHF 5.75 Milliarden erwirtschaftet. Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (http://hugin.info/100359/R/2155636/828338.pdf)



