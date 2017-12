FOMC- und EZB-Treffen könnten für größere Bewegungen beim EURUSD sorgen Zinserhöhung durch die Fed erwartet, Leitlinie für 2018 entscheidend EURUSD könnte sich in einer "ABC"-Korrektur befinden

Zusammenfassung:Die Treffen der Zentralbanken im Dezember haben oft weitreichende Konsequenzen für die Währungen. Auch im Falle des EURUSD dürfte es nicht anders sein, da das Währungspaar in dieser Woche zwei wichtigen Ereignissen gegenübersteht: das FOMC-Treffen am Mittwoch und das EZB-Treffen am Donnerstag. FOMC (Entscheidung am Mittwoch um 20:00 Uhr) Das Treffen der Fed ist in diesem Monat mit Abstand das wichtigste Ereignis. Die europäische Zentralbank hat bereits im Herbst diesen Jahres eine wichtige Entscheidung getroffen. Da sie aber in der Lage war die Markterwartungen zu steuern, wird es wahrscheinlich keine großen Überraschungen geben. Währenddessen wird erwartet, dass die Fed nicht nur die Zinsen in diesem Jahr zum dritten Mal erhöht, sondern darüber hinaus auch eine Art Leitfaden für das Jahr 2018 vorlegen wird. Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...