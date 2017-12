Tagesausblick für 13.12.: DAX zieht an. Dialog, K+S und SGL im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Im Vorfeld der morgen anstehenden US-Zinsentscheidung zeigten sich die Marktteilnehmer vorsichtig optimistisch. Der deutliche Rückgang des ZEW-Index hinterließ also keine deutlichen Spuren. Am Donnerstag folgt die Entscheidung der EZB. Werden die Entscheidungen der Notenbanken wohlwollend aufgenommen, könnte es doch noch zu einer Jahresendrally und möglicherweise einem neuen Allzeithoch kommen. Edelmetalle wie Gold und Silber tauchen derweil immer tiefer.

Trader und Anleger aufgepasst.

Unternehmen im Fokus

Bayer kommt einer weiteren Anwendung ihres Blockbuster-Medikaments Xeralto einen Schritt näher. Das verschaffte der Aktie heute ein überdurchschnittliches Plus. Nach den deutlichen Verlusten in den zurückliegenden Handelstagen konnte Dialog Semiconductor heute wieder kräftig zulegen. Ob dies der Anfang eines stärkeren Rebounds ist, muss sich noch zeigen. K+S einigte sich mit der thüringischen Gemeinde Gerstungen über die Entsorgung der Salzabfälle. Die Aktie schob sich daraufhin über die Hürde von EUR 20. Gestern zählten sie noch zu den größten Gewinnern. Heute verbuchten die Biotech-Titel Medigene und Morphosys überdurchschnittliche Verluste. Die Aktie der Deutschen Lufthansa verliert an Aufwärtsmomentum. heute ist bereits der zweite Verlusttag in Folge. SAP kratzt an der Oberkante des mittelfristigen Abwärtstrends. Kommt nun die Trendwende? Die Aktie von SGL Carbon profitierte derweil von einer positiven Analystenstudie.

Morgen werden Aurubis, Inditex und TUI Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal veröffentlichen.

Wirtschaftsdaten

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex November

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, Oktober

USA - Verbraucherpreise, November

USA - Abschlusstag der Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve Bank (Fed), - Begleittext zum Zinsentscheid und Konjunkturprojektion (20:00), PK (20:30)

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.200/12.350 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.950/13.000/13.070/13.100 Punkte

Nach dem Test der 38,2%-Retracementlinie bei 13.070 Punkten setzte der DAX zur Gegenbewegung an und verbesserte sich bis zum Handelsschluss bis zur Oberkante des Bollinger Bands. Aus technischer Sicht hat der Index weiter Luft bis 13.220 Punkte. Unterstützung findet der Index weiterhin im Bereich von 13.070 Punkten.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 23.11.2017 - 12.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.12.2010 - 12.12.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

