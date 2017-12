ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas fester haben die schweizerischen Aktien den Handel am Dienstag beendet. Nachdem das Geschäft zunächst eher schleppend verlaufen war, erhielt der Markt am späteren Nachmittag positive Impulse aus den USA, wo sich die Kurse in positives Terrain vorarbeiteten. In der "Woche der Notenbanken" prägte ansonsten aber Zurückhaltung das Geschehen, was sich in etwas geringeren Umsätzen niederschlug. Am Mittwoch nach Börsenschluss in Europa gibt die US-Notenbank das Ergebnis ihrer Zinssitzung bekannt. Am Donnerstag beraten EZB, Bank of England und Schweizerische Nationalbank (SNB) über ihre Zins- und Geldpolitik.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 9.361 Punkte und schloss damit auf Tageshoch. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 37,25 (zuvor: 43,14) Millionen Aktien.

Größter Kursgewinner waren Lonza, die nachrichtenlos um 2,5 Prozent zulegten. Die Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche gewannen zwischen 0,5 und 0,7 Prozent.

Zurich Insurance gingen mit einem Plus von 0,4 Prozent aus dem Handel, nachdem der Versicherer am Montagabend nach Börsenschluss eine Übernahme in Australien gemeldet hatte. Mit dem Kauf des Lebensversicherungsgeschäfts der ANZ für 2,85 Milliarden australische Dollar wollen die Schweizer ihr Australiengeschäft ausbauen. Das sei strategisch sinnvoll, urteilten die Analysten der UBS. Mit dem Zukauf werde Zurich zum größten Lebensversicherer in Australien.

Die Aktien der Luxusgüterhersteller entwickelten sich uneinheitlich, obwohl die Analysten von RBC die Einstufung "Outperform" sowohl für Swatch als auch für Richemont bestätigt hatten. Die Richemont-Aktie bezeichneten die Experten allerdings ausdrücklich als Favoritin unter den großen Sektorwerten. Richemont gewannen 0,3 Prozent. Swatch verloren hingegen 0,7 Prozent, hatten aber am Montag schon kräftig von einer Kaufempfehlung der Credit Suisse profitiert, so dass hier Gewinnmitnahmen im Spiel gewesen sein dürften.

December 12, 2017 11:52 ET (16:52 GMT)

