Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung direkt oder indirekt, in Gänze oder in Teilen in den USA, Kanada, Japan und Australien oder in einem Rechtssystem, in dem eine solche Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung unrechtmäßig ist.

mybet Holding SE: Neue Wandelanleihen 2017/2020 im Nennwert von 2,2 Mio. Euro platziert. Rückkaufangebot für bestehende Wandelanleihe 2015/2020 beschlossen.

Berlin, 12. Dezember 2017. Vorstand und Aufsichtsrat der mybet Holding SE haben heute in einer gemeinsamen Sitzung auf der Basis des ihnen vorliegenden vorläufigen Platzierungsergebnisses beschlossen, Teilschuldverschreibungen einer neuen Wandelanleihe (Wandelanleihe 2017/2020) im Nennwert von bis zu 2.226.800 Euro, entsprechend bis zu 22.268 Teilschuldverschreibungen, zum Nennwert je Teilschuldverschreibung von 100,00 Euro auszugeben. Die neue, nicht-nachrangige und besicherte Wandelanleihe 2017/2020 hat eine jährliche Verzinsung von 6,25 Prozent und wird nach näherer Maßgabe der Wandelanleihebedingungen vom 23. November 2017 begeben. Durch die Platzierung fließt der mybet Holding SE voraussichtlich ein Brutto-Emissionserlös in Höhe von 2,2 Mio. Euro zu.

Der Vorstand behält sich vor auf dem Wege einer Nachplatzierung weitere Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2017/2020 bis zum teilweisen oder vollständigen Erreichen des maximalen Gesamtvolumens der Anleihe von 4,99 Mio. Euro zu einem späteren Zeitpunkt an gegebenenfalls interessierte Investoren auszugeben.

Der Vorstand erwartet nach der Platzierung der Wandelanleihe 2017/2020 eine Konzern-Liquidität der mybet Gruppe am Jahresende 2017 in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro.

Ebenfalls heute beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat der mybet Holding SE in ihrer gemeinsamen Sitzung den Gläubigern der bereits ausgegebenen Wandelanleihe 2015/2020 (ISIN DE000A1X3GJ8) ein freiwilliges öffentliches Rückkaufangebot zu unterbreiten. Das aktuell ausstehende Volumen dieser Wandelanleihe beträgt 1.768.000 Euro. Die mybet Holding SE wird den Gläubigern einen Rückkaufpreis von 105 Prozent des Nennwertes der einzelnen Teilschuldverschreibungen anbieten zuzüglich ab dem 11. Dezember 2017 bis zum Tag der Rückzahlung auflaufender Zinsen. Die vollständigen Angebotsdokumente für dieses Rückkaufangebot werden von der mybet Holding SE innerhalb der kommenden Tage im Bundesanzeiger und auf der Internetseite www.mybet-se.com veröffentlicht. Die Wandelanleihe 2015/2020 ist durch einen hinterlegten Betrag in Höhe von 1.768.000 Euro besichert. Die Sicherheit wird im Anschluss an die Durchführung des Rückkaufangebots in dem Umfang freigegeben und an die mybet Holding SE zurückgezahlt, in dem Inhaber der Wandelanleihe 2015/2020 der mybet Holding SE Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2015/2020 zum Rückkauf zurückübertragen.

Mitteilendes Unternehmen: mybet Holding SE, ISIN DE000A0JRU67, Frankfurter Wertpapierbörse Prime Standard mybet Holding SE Wandelanleihe 2015/2020, ISIN DE000A1X3GJ8, Frankfurter Wertpapierbörse Freiverkehr

Mitteilende Person: Sebastian Bucher, Manager Investor & Public Relations

Wichtige Hinweise Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebotsdokument und keinen Prospekt gemäß der Richtlinie 2003/71/EG (die "Prospektrichtlinie") dar. Diese Mitteilung stellt zudem weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder einen Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar, noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tatsache ihrer Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen werden. Die Wandelanleihe soll in Deutschland auf der Grundlage einer Ausnahme von der Anwendung des Wertpapierprospektgesetzes ohne Wertpapierprospekt und im Einklang mit sonstigen hinsichtlich der Emission, des Verkaufs und des Angebots der Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe anwendbaren Gesetzen und anderweitig in Übereinstimmung mit dem Wertpapierprospektgesetz bzw. der Prospektrichtlinie angeboten werden.

Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der Wertpapiere können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.

Vereinigte Staaten von Amerika Diese Mitteilung ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) bestimmt und darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wandelschuldverschreibungen und die im Wandlungsfall auszugebenden Aktien der mybet Holding SE sind und werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten und verkauft. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder des Rechts eines Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) qualifizierte Anleger i.S.d. Financial Services and Markets Act 2000, in der jeweils gültigen Fassung, und dessen Umsetzungsmaßnahmen und/oder (ii) Personen, die professionelle Erfahrung mit Anlagen haben und unter den Begriff der "Investment Professionals" des Artikels 19 (5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung (die "Order") oder unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) oder eine andere Ausnahme der Order fallen (solche Personen zusammen die "Relevanten Personen"). Personen, die nicht Relevante Personen sind, dürfen sich auf diese Ad-hoc-Mitteilung und ihren Inhalt nicht verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten") richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie.

Diese Mitteilung ist nicht für Personen in Kanada, Australien, Japan oder in einem anderen Rechtssystem, in dem eine solche Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung unrechtmäßig ist, bestimmt. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen Personen in diesen Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

mybet Holding SE Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und Standorten in Köln und in Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte über die Internet-Plattform mybet.com sowie per Franchise-System auch in stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika. Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter

Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Weitere Informationen unter www.mybet-se.com | www.mybet.com |

www.mybet-shop.com

Kontakt mybet Holding SE Sebastian Bucher Investor & Public Relations tel +49 30 22 90 83-161 fax +49 30 22 90 83-150 e-mail sebastian.bucher@mybet.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 22 90 83 0 Fax: +49 30 22 90 83 150 E-Mail: ir@mybet.com Internet: www.mybet-se.com ISIN: DE000A0JRU67 WKN: A0JRU6

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

