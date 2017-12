Lieber Leser,

die Umsätze von Boliden stiegen per Q3 2017 um 19,46 % auf 11,63 Mio. SEK, der operative Gewinn lag bei 1,86 Mio. SEK und damit 21,64 % höher als im Vorjahresquartal. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,40 SEK. Netto verdiente das Unternehmen damit 1,48 Mio. SEK- ein Plus von 30 % gegenüber dem Vorjahr. In den ersten neun Monaten verdiente man netto 4,60 Mio. SEK und damit 91 % mehr als Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor.

Steigende Metallpreis außer bei den Edelmetallen

Grund ... (David Iusow-Klassen)

