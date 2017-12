Netcracker OSS Suite unterstützt schnellen Netzwerkausbau, schnelles Marktwachstum und hohe Servicevielfalt von GVA

Netcracker Technology gab heute bekannt, dass seine OSS Suite zur Unterstützung der langfristigen Wachstumsstrategie von Group Vivendi Africa (GVA) eingesetzt wird. GVA, eine neue Tochtergesellschaft des französischen multinationalen Großkonzerns Vivendi, wurde mit dem Ziel gegründet, ein Glasfasernetzwerk in ganz Afrika zu errichten und betreiben. Netcracker OSS dient dabei als konsolidierte Lösung zur Identifizierung der Dienstverfügbarkeit in den Operationsländern von GVA, um diese Dienste dann den Kunden bereitzustellen.

Mit den stark produktbezogenen Standardanwendungen konnte die OSS Suite in nur sieben Monaten entwickelt werden. Sie erfüllt die Forderung von GVA nach einer integrierten Lösung für die Leistungserfüllung und Bestandsverwaltung, die sowohl den langfristigen Wachstumserwartungen als auch den kurzfristigen Ziele des Unternehmens entspricht.

Netcracker OSS beinhaltet die Komponenten Service Orchestration, Service Catalog, Service Inventory, Service Activation, Resource Inventory, Outside Plant und Discovery Reconciliation.

Die Skalierbarkeit der OSS Suite ermöglicht eine Anpassung des Produkts an die Expansion von GVA und bietet einem größeren Kundenstamm neue Leistungen. Die Lösung stellt außerdem eine genaue Leistungserfüllung und -bereitstellung sicher und hilft GVA, kritische Kennzahlen in Bezug auf kurze Aktivierungszeit und niedrige Auftragsausfallraten zu erreichen.

"Eine große geplante Präsenz und die schnellere Versorgung unserer Kunden in Afrika mit neuen Leistungen gaben den Ausschlag bei unserer Entscheidung für die zukunftssicherer Servicemanagement-Plattform von Netcracker, die mit unserer Expansion wachsen kann", erklärte Marco de Assis, CEO bei GVA. "Mit der Lösung von Netcracker sind wir perfekt aufgestellt, um die Lieferung unserer Dienste zu beschleunigen."

"Die Fähigkeit, innovative Angebote zu entwickeln und liefern ist für Serviceanbieter bei ihrer Expansion entscheidend, um Neukunden zu gewinnen", erklärte Andrew Feinberg, President und CEO von Netcracker. "Wir freuen uns, die Vivendi-Tochtergesellschaft GVA bei ihrer Expansion in Afrika zu unterstützen."

