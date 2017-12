Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Hotusa, der im Jahr 1977 durch die Initiative einer Hotelmanager-Gruppe in Barcelona gegründete Verband, bietet Geschäfts- und Marketing-Dienstleistungen für unabhängige Hotels. Gegenwärtig unterstützt Hotusa über 2.500 Hotels in 48 verschiedenen Ländern und ist das größte Hotel-Konsortium in Europa.



Die ursprüngliche Absicht von Hotusa war die Bereitstellung einer einheitlichen Plattform für kleinere Hotels und Hotelgruppen, um deren Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Markt zu verbessern. Für diese Hotelplattform brauchte man eine Abstimmung des Marketings, der Agenten, Mitgliedschaften, Qualität und Beschaffungssysteme.



Um den Betrieb der Plattform zu gewährleisten, war ebenfalls eine Netzwerkumgebung erforderlich, in der jeder auf das Internet zugreifen konnte. In den 2.500 Hotels der Hotusa-Gruppe hatten jedoch einige Hotels keine WLAN-Abdeckung, während andere nur einen schlechten WLAN-Empfang bekommen konnten, was eine negative Nutzererfahrung zur Folge hatte. Häufig erhielten diese Hotels Beschwerden von Gästen und dies fügte ihrer Wettbewerbsfähigkeit insgesamt ernsten Schaden zu. Außerdem war es durch die mangelhafte Netzqualität schwierig, die Ziele von Hotusa im Hinblick auf eine einheitliche Plattform effektiv zu unterstützen. Zur Verbesserung der WLAN-Erfahrung und der Kundenzufriedenheit entschloss sich Hotusa, die WLAN-Netzwerke in seinen angeschlossenen Hotels aufzurüsten.



Die meisten Hotusa-Hotels nutzten aufstellbare Indoor-Zugriffspunkte (Access Points/APs), während ein geringere Anzahl von Hotels wandmontierte APs einsetzte. Aufstellbare APs wurden üblicherweise entlang der Hotelflure oder -hallen installiert und die WLAN-Signale mussten Wände durchdringen, was zu erheblichen Signalverlusten führte. Darüber hinaus erhöhte der Einbau von akustischen Isoliermaterialien in den Hotels, zum Beispiel Marmorfliesen, die Dämpfung der Drahtlos-Signale und war der Grund für eine schlechtere WLAN-Leistung in den Räumen. Wandmontierte APs wurden typischerweise im Innenraum installiert und die Signale mussten keine Wände durchdringen, wodurch ein guter Empfang und eine gute Bandbreite im Zimmer abgesichert war. Allerdings unterstützte diese Lösung nicht eine einheitliche Verwaltung der APs. Fehler konnten nicht unmittelbar lokalisiert werden, da in jedem Raum ein AP verwendet wurde. Insofern war die Verwaltung einer solch großen Zahl von APs für die Mitarbeiter des Hotelnetzwerks eine schwierige Herausforderung.



In Anbetracht der hohen Zimmerdichte und komplexer Wandstrukturen der Hotusa-Hotels hat Huawei seine Agile Distributed WLAN-Lösung vorgeschlagen, um Signalprobleme zu meistern. Bei dieser Lösung kommen in den Räumen abgesetzte Funkeinheiten (Remote Units/RUs) zum Einsatz, die einen durchgängigen Signalempfang in Innenräumen bieten. Außerdem muss man nur eine zentrale AP verwalten, wodurch die Anzahl der verwalteten Verteilerknoten um mehr als 90 Prozent reduziert wird und Einsparungen bei Verwaltungs- und Netzbaukosten für Hotusa verwirklicht werden.



Mit der Firewall wird für Kunden eine positive WLAN-Nutzererfahrung und umfassender Schutz abgesichert. Intern schützt die Firewall den Datenschutz der Informationen des Hotels durch genaue Zugriffskontrolle und Verteidigung gegen Cyberangriffe. Extern kontrolliert die Firewall in böswilliger Absicht erstellte Websites, um für Gäste deren Schutz beim Internetzugriff zu gewährleisten. Auf diese Weise können sie hochqualitative und sichere Internet-Zugriffdienste während ihres Aufenthalts im Hotel genießen.



Nach der Aufrüstung auf das WLAN-Netz von Huawei sind die Gäste von Hotusa nunmehr in der Lage, Verbindung mit schnellen, sicheren und reibungslosen drahtlosen Diensten aufzunehmen, sei es in den Zimmern, Hotelhallen oder aus jedem Winkel des Hotels. Die Mitarbeiter der Netzwerkverwaltung können auf einfache Weise ein einheitliches Netzwerk-Management, den Betrieb und die Wartung durchführen und in Echtzeit die AP-Performance, den Energieverbrauch sowie die Kanalnutzung überwachen und dadurch auch eine unverzügliche Fehlereingrenzung in die Wege leiten. Durch die Agile Distributed WLAN-Lösung von Huawei wurde ein Netzwerk mit einheitlicher Verwaltung geschaffen, das Hotusas Ziel fördert, den Aufbau einer Marketing-Plattform erfolgreich abzuschließen. Diese Lösung zeichnet sich ebenfalls durch die niedrigsten Gesamtbetriebskosten und die höchste Rentabilität von IT-Investitionen aus. Dies verbessert die Transformation des Netzwerks von Hotusa insgesamt.



