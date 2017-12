Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LANXESS - Der Kölner Chemiekonzern Lanxess prüft die Option einer Beteiligung an dem Spezialchemiegeschäft des niederländischen Wettbewerbers Akzo Nobel. Dem Vernehmen nach befinden die die Prüfungen aber noch in einem sehr frühen Stadium. (FAZ S. 22)

DEUTSCHE TELEKOM - Die Deutsche Telekom steht vor ihrer bundesweit ersten Kooperation, um mehr schnelles Internet in ländliche Gebiete zu bringen. Nach Informationen aus Branchenkreisen wollen der Bonner Konzern und der norddeutsche Versorger EWE am Mittwoch eine Zusammenarbeit vereinbaren. Die Partner wollen demnach ein Gemeinschaftsunternehmen für den Glasfaser-Ausbau im Nordwesten Deutschlands gründen, an dem sich beide zu je 50 Prozent beteiligen. Telekom und EWE planen, gemeinsam gut eine Million Haushalte direkt mit Glasfaser zu verbinden. (SZ S. 19)

AUDI - Seit mehr als zwei Jahren setzt die Dieselaffäre Audi unter Strom, nun will Konzernchef Rupert Stadler ihr allmählich den Stecker ziehen. "Wir werden Ende des ersten Quartals die Taskforce Diesel auflösen", sagt Stadler. Das ist mehr als das Ende einer Gremienarbeit. Das Auflösen des Krisenstabs ist für ihn ein Zeichen, dass sich Audi "Stück für Stück" aus der Abgasaffäre verabschieden kann. Die VW-Tochter hatte nach dem millionenfachen Abgasbetrug mit der "Taskforce" sämtliche Konzernmodelle auf betrügerische Softwarecodes untersucht. (Handelsblatt S. 15/Welt S. 12)

LUFTHANSA - Das Bundeskartellamt will die Entwicklung der Ticketpreise bei Lufthansa und Eurowings nach dem Air-Berlin-Aus schärfer prüfen, wie Kartellamts-Präsident Andreas Mundt sagte. "Zu starke Erhöhungen auf breiter Front könnten ein Hinweis auf den Missbrauch einer monopolähnlichen Marktmacht sein." Darum würde man nun genaue Informationen über die Preise und ihre Systematik anfordern, um dann zu entscheiden, ob es ein Missbrauchsverfahren gibt. (Rheinische Post)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 13, 2017 00:18 ET (05:18 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.